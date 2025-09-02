Japonya’da bakanlıkların bütçe talepleri belli oldu

Japonya'nın devlet bakanlıkları ve kurumları 2026 mali yılı için toplam 122 trilyon Yen'i aşan genel hesap bütçe talepleri sunarak 2025 mali yılı için talep edilen 117,6 trilyon yenlik rekor rakamı aştı.

Bu artış, uzun vadeli demografik ve ekonomik baskıları yansıtan artan sosyal güvenlik maliyetleri, savunma harcamaları ve borç servisinden kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik programlarının çoğunu denetleyen Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, sağlık ücretlerinin enflasyona ve artan işgücü maliyetlerine göre ayarlanması talepleri nedeniyle %1,4 artışla 34,79 trilyon Yen talep etti.

Tarım Bakanlığı ise tarım arazileri bankalarının güçlendirilmesi için 16,1 milyar Yen ve iklime dayanıklı pirinç tarımının desteklenmesi için 4 milyar Yen olmak üzere %17,1 artışla 2,65 trilyon Yen talep etti.

Arazi ve Ulaştırma Bakanlığı %19 artışla 7,08 trilyon Yen talep ederek, ağırlıklı olarak altyapı bakımı ve turizm gelişimine odaklandı.

Borç servis talepleri 32.38 trilyon Yen ile rekor seviyeye ulaşırken, faiz ödemeleri varsayılan faiz oranının %2.6'ya yükselmesiyle %24 artarak 13.04 trilyon Yen'e ulaştı. Ekonomi ve Ticaret gibi bazı bakanlıklar, ABD gümrük tarifeleri ve uydu programlarına bağlı bekleyen planları gerekçe göstererek belirli rakamlar olmadan teklifler sundu.

İktidardaki koalisyonun parlamentoda zayıflamasıyla birlikte harcamaların artırılması yönündeki siyasi baskı da artıyor. Nihai 2026 bütçesi, 2025 için kesinleşen 115,19 trilyon Yen'i aşabilir.