Avustralya cari açık vermeye devam ediyor

Avustralya, küresel ticaretteki belirsizlikler ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle üst üste dokuzuncu çeyrekte cari açık verdi. İkinci çeyrekte kaydedilen açık, özellikle demir cevheri ve kömürdeki gerilemeden kaynaklandı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) yaptığı açıklamada, cari işlemler dengesinin çeyrekte 0,4 milyar Avustralya doları artarak 13,7 milyar Avustralya doları (yaklaşık 8,98 milyar ABD doları) açık verdiğini belirtti.

Avustralya'nın dış ticaret hadleri ilk çeyreğe göre %1,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %2,4 geriledi. ABS'ye göre, bu kötüleşmenin arkasında özellikle demir cevheri ve kömürdeki emtia fiyat düşüşleri yer aldı.

Verilere göre, ikinci çeyrekte mal ve hizmet ithalatı %0,8 artarken, bu artışa hizmet ithalatındaki %3,4'lük yükseliş öncülük etti. Seyahat hizmetleri %5 artış gösterdi; ABS, daha fazla Avustralyalının tatil için Birleşik Krallık ve İtalya gibi uzun mesafeli destinasyonlara seyahat ettiğini ekledi. Endonezya gibi Avustralya'ya daha yakın seyahat noktaları da popülerliğini korudu. Çeyrekte parasal olmayan altın ithalatı, ilk çeyrekteki güçlü ihracatın ardından rekor seviyelere ulaştı. ABS, altın fiyatlarının yüksek seyrini sürdürdüğünü, yakıt ve madeni yağ fiyatlarının ise küresel arz fazlası nedeniyle 2021 yılının ortalarından bu yana en düşük seviyelerine gerilediğini bildirdi.

Mal ihracatı, bir önceki çeyrekteki %2,1'lik artışın ardından ikinci çeyrekte %0,9 düştü. Veriler, düşüşün fiyat indirimleri nedeniyle metal cevherleri, mineraller ve kömürden kaynaklandığını gösterdi. ABS yaptığı açıklamada, "Uluslararası ticaretteki belirsizlik ve artan küresel arz nedeniyle demir cevheri fiyatları düştü" dedi. Hizmet ihracatı çeyrekte %3,6 arttı. Seyahat hizmetlerinde %4,9'luk bir büyüme kaydedilirken, bu artışın özellikle Yeni Zelandalılar olmak üzere gelen ziyaretçi sayısındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.

ABS, çeyrekteki net ticaret artışının GSYİH büyümesine 0,1 yüzde puanlık bir katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.