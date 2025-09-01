Japonya’da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Japon şirketleri Nisan-Haziran döneminde sermaye harcamalarını bir önceki yıla göre %7,6 oranında arttırarak güçlü iç talebin sinyalini verdi ve ekonomik toparlanmanın devam edeceğine dair umutları destekledi.

Önemli bir büyüme faktörü olan işletme yatırımlarındaki artış, bir önceki çeyrekteki %6,4'lük artışa kıyasla hızlandı ve mevsimsellikten arındırılmış bazda %1,6 büyüdü. Rakamlar Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl içinde yeni bir faiz artırımına gitmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak görünüm, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle özellikle otomotiv sektöründe imalatçıların karları üzerinde artan baskı nedeniyle gölgeleniyor. İmalatçıların tekrar eden karları 2. çeyrekte %11,5 oranında keskin bir düşüş gösterirken, otomobil üreticileri %29,7'lik bir düşüş yaşadı.

Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü'nden Kazutaka Maeda, "Japon ihracatçılar şimdiye kadar ABD'nin gümrük vergisi maliyetlerini fiyatları düşürerek absorbe etti," dedi. "Ancak kârların azalması daha temkinli yatırımlara yol açabilir."

Kurumsal satışlar %0,8 arttı ve toplam tekrar eden karlar yıllık bazda %0,2 yükseldi. Sermaye yatırımları dirençli olsa da, son veriler ABD ticaret gerilimlerinin ileride kurumsal faaliyetler üzerinde baskı yaratabileceğini gösteriyor.