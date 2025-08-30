Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı

Altın fiyatları küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketlerine yeniden başladı. Bir süredir dar bantta hareket eden altın, FED faiz beklentileri ile rekor seviyelere geldi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLADI

Ons altın, haftanın son işlem gününde 3 bin 443 dolar seviyelerine kadar geldi. Geçtiğimiz hafta cuma gününe göre yüzde 2 artış gösteren ons altın, bu ay yüzde 4,7'den fazla değer kazandı. Uzmanlar altının FED Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından yükselişe geçtiğini ifade ediyor. Powell'in enflasyon konusunda endişelerinin azaldığı yönünü iş gücü piyasalarına çevireceği değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan ve Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin temmuz ayına kadar olan 12 ayda %2,9 arttığını bildirdi. Böylelikle son dört ayın en yüksek artışı kaydedildi. Piyasalar yükselen enflasyon rakamlarına rağmen gelecek ay için faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı.

FED eylül toplantısından önce 10 Eylül ve 11 Eylül tarihlerinden ÜFE ve TÜFE verileri var. TÜFE ÜFE verinden beklenmedik bir hareketlenme olmaması halinde FED'in faiz indirimine gitmesine kesin gözü ile bakılıyor.

BİR AYDA YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Uzmanlar ons altının kısa süre içinde 3 bin 500 dolar seviyelerinin üzerine gelebileceğini ifade ediyor. Ons, Cuma günü 3.445 dolara yükselerek Nisan ayının 3.500 dolarlık rekoruna yaklaştı. ABD para politikasına ilişkin belirsizlik ortamında yatırımcı yönünü yeniden altına çevirdi. Fed Başkanı Christopher Waller da gelecek ay faiz indirimlerine başlanması gerektiğini ifade etti. Altın, ağustos ayında yaklaşık %4 değer kazanarak Nisan ayından bu yana en iyi aylık performansını kaydetti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Öte yandan küresel piyasalarda yaşanan hızlı gelişme gram altın fiyatlarını da etkidi altına aldı. Gram altın haftanın son işlem gününde 4 bin 568 liraya kadar yükseldi.