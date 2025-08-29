Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 507 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler devam ederken, ülkede dün açıklanan büyüme verileri söz konusu kaygıları bir nebze azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bugün, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, yıl sonuna kadar bir kez daha faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyeceğini belirterek, önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde ilave faiz indirimleri öngördüğünü yineledi.

Analistler, Fed'in eylül ayında atacağı adımların kıymetli metallerin fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelecek dönemde Fed'in faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmasının etkisiyle dolar endeksindeki hareketlerin altının alternatif maliyetini etkileyerek oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, tarife gündemi ve küresel talebin de kıymetli metal piyasalarında yön belirleyici olduğunu belirten analistler, ticaret anlaşmalarına yönelik haber akışının merkez bankaları ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin destek, 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.