İngiltere’de mağaza fiyatları arttı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından çıklanan yeni verilere göre, İngiltere'de mağazalarda fiyatlar gıda maliyetlerindeki artışın etkisiyle Mart 2024'ten bu yana en hızlı artışını gösterdi. Fiyatlar Ağustos ayında yıllık bazda %0,9 artarken, gıda fiyatları %4,2 ile Şubat 2023'ten bu yana en büyük artışı kaydetti.

Bu keskin artış İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini daha da zorlaştırabilir. Merkez bankası, sürekli yüksek seyreden gıda enflasyonunun tüketici beklentilerini yükselttiği ve daha yüksek ücret taleplerini tetikleyerek enflasyon döngüsünü uzatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere'nin daha geniş tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında %3,8 ile 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve BoE, kademeli olarak gevşemeden önce Eylül ayında %4 ile zirve yapmasını bekliyor.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, tereyağı ve yumurta gibi temel gıda maddelerinin artan maliyetlerinin güçlü talep, sınırlı arz ve yüksek işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Kötü bir kakao hasadı da çikolata fiyatlarında gözle görülür bir artışa neden oldu.

Perakende liderleri, Maliye Bakanı Rachel Reeves'e olası yeni vergi artışları konusundaki endişelerini dile getirerek, hükümetin yaşam standartlarını yükseltme vaatlerini rayından çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, istihdam sitesi Adzuna'dan gelen ayrı bir veri, işgücü piyasasının soğuduğunu gösterdi. Temmuz ayında boş pozisyonlar Haziran ayına göre %1,2 düşerken, ilan edilen maaşlar %0,3 geriledi. Sağlık sektöründeki iş talebi düşmeye devam ederken, inşaat sektörü parlak bir nokta olarak kaldı. Yine de, ilan edilen ücretler bir yıl öncesine göre yaklaşık %9 daha yüksekti ve bu da devam eden ücret baskılarının altını çiziyor.