Ticaret Bakanlığı: İlk 7 ayda 42 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
