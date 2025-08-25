Ticaret Bakanlığı: İlk 7 ayda 42 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Genel Müdürlüğü Ekipleri, Mücadelede Hız Kesmiyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Kapılarında Kaçakçılığa Geçit Yok!"