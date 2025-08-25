Apara Ekonomi Ticaret Bakanlığı: İlk 7 ayda 42 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı
Giriş Tarihi: 25.08.2025 08:59

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 7 ayında 41,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Genel Müdürlüğü Ekipleri, Mücadelede Hız Kesmiyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Kapılarında Kaçakçılığa Geçit Yok!"

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Genel Müdürlüğü Ekipleri, Mücadelede Hız Kesmiyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Kapılarında Kaçakçılığa Geçit Yok!

(25.08.2025) pic.twitter.com/F9sppMpPTY

— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 25, 2025
