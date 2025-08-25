Apara Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

