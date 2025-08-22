İngiltere’de tüketici güveni yükseldi

Tüketici güven endeksi Temmuz ayındaki -19 seviyesinden iki puanlık artışla -17'ye yükselirken, İngiltere Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından hane halkı finansmanına ilişkin hissiyatın iyileşmesiyle desteklendi.

Tüketicilerin kişisel mali durumlarına ilişkin değerlendirmelerindeki üç puanlık artış, genel hissiyattaki mütevazı yükselişin arkasındaki temel itici güç oldu. Ancak analistler iyimserliğin kırılgan olmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

GfK Tüketici Analizleri Direktörü Neil Bellamy, "Tüketici güveni çok dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor ve daha taze, daha iyimser bir bölgeye girmek üzere olduğuna dair bir his yok" dedi. Bellamy, Birleşik Krallık'taki tüketicilerin hala "bekle ve gör" modunda olduğunu ve bu durumun onları ani duyarlılık değişimlerine karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Bellamy, Temmuz ayında enflasyonun %3,8'e yükselmesi ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yaklaşan sonbahar bütçesinde olası vergi artışlarına ilişkin artan spekülasyonların önümüzdeki aylarda tüketici moralini bozabilecek temel riskler olduğunu vurguladı.

GfK'nın tasarruf niyetleri ölçümü Ağustos ayında dört puanlık bir düşüşle +30'a gerileyerek Temmuz ayında ulaştığı 2007'den bu yana en yüksek seviyesinden geriledi.

Bulgular, 1 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında 16 yaş ve üzeri 2.002 kişiyle yapılan ankete dayanmakta.