Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek

Giriş Tarihi: 19.08.2025 08:54

Japonya, kritik ürün tedarik zincirleri için şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek.

Japonya, ekonomik güvenliğini sağlamak amacıyla çip ve gemi yapımı gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinin yurt dışı yatırımlarını destekleme kararı aldı. Bu hamleyle Tokyo, kritik ürünler için tedarik ağlarını kendi avantajına yapılandırmayı hedefliyor.

Hükümet, yarı iletkenler, nadir toprak elementleri ve gemi inşaatı gibi ekonomik güvenlik açısından kritik öneme sahip alanlardaki Japon firmalarının Güneydoğu Asya ve diğer gelişmekte olan pazarlardaki yatırımlarını teşvik etmeyi planlıyor. Bu sayede, ülkenin stratejik ürün tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve Tokyo'nun çıkarlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

