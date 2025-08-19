ABD’de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi

ABD'deki konut inşaatçılarının güven endeksi Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde düşerek iki buçuk yıldan uzun süredir en düşük seviyesine geriledi. Konut inşaat şirketlerinin üçte birinden fazlası fiyatları düşürürken, yaklaşık üçte ikisi hala yüksek olan mortgage faizleri ve ekonomik belirsizlik nedeniyle kenara çekilen alıcıları çekmek için çeşitli teşvikler sunuyor.

Ulusal İnşaatçılar Birliği/Wells Fargo Konut Piyasası Endeksi, Temmuz ayındaki 33 seviyesinden 32'ye gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Ekonomistler, güven endeksinin 34'e yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

NAHB'nin mevcut satış koşullarına ilişkin ölçümü geriledi ve gelecekteki satış beklentilerini izleyen endeks değişmedi. Ancak, alıcı trafiği Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi, ancak düşük seviyede kalmaya devam etti. Bölgesel bazda, Kuzeydoğu'daki inşaatçıların güven endeksi Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Güney ve Ortabatı'da değişmedi ve Batı'da hafif bir iyileşme gösterdi.

Kuzey Carolina, Lexington'dan bir inşaatçı ve geliştirici olan NAHB Başkanı Buddy Hughes, "Uygun fiyatlı konutlar konut piyasası için en büyük zorluk olmaya devam ediyor ve alıcılar ilerlemek için mortgage faizlerinin düşmesini bekliyor. İnşaatçılar ayrıca, arazi geliştirme ve konut inşaatı ile ilgili düzenleyici politikalarla ilgili süregelen sıkıntılar da dahil olmak üzere, arz tarafındaki olumsuzluklarla da mücadele ediyor" dedi.

NAHB Baş Ekonomisti Robert Dietz, "Yavaşlayan konut piyasası ve diğer son ekonomik veriler göz önüne alındığında, Fed'in para politikası komitesi federal fon faiz oranını tekrar düşürmeye başlamalıdır. Bu, konut inşaatı için finansman maliyetlerini azaltacak ve dolaylı olarak mortgage faiz oranlarına yardımcı olacaktır" dedi.

Fiyat ve diğer teşviklerin kullanımı yüksek seviyede seyrediyor. İnşaatçıların %37'si fiyatları ortalama %5 oranında düşürürken, %66'sı bir tür satış teşviki sundu. Bu, COVID-19 sonrası dönemde en yüksek oran.

Yarın Nüfus Sayımı Bürosu, Temmuz ayı için yeni konutların temel atma hacimleri ve inşaat ruhsatı başvuruları ile ilgili verileri açıklayacak. Her iki veri de halen düşük seviyelerde seyrediyor. Haziran ayında tek ailelik konut inşaatları 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yeni konut ruhsatları iki yıldan uzun bir süredir en düşük seviyeye düştü. Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Temmuz ayı verilerinde iyileşme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor.