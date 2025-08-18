Girişimcilere ilham veren programın dördüncü bölümü yayımlandı

Küresel arenada adından söz ettiren Türk iş insanlarının başarı hikayeleri ekranlara taşınmaya devam ediyor. Ülkemizde birçok televizyon programına imza atmış olan Yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar'ın sunuculuğunu kendisinin üstlendiği "Amerikan Rüyası" programının dördüncü bölüm konuğu, Amerika`da da faaliyet gösteren Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) New York Başkanı Ali Berke Ayazlı oldu.

"BU BÖLÜMDE ALİ BERKE AYAZLI'NIN GÖÇ HİKAYESİNE KULAK VERDİK"

Her hafta Amerika'da yerleşik girişimcilerin göç, girişimcilik ve azim hikayelerini samimi sohbetlerle ekrana getiren Yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar, programın yeni bölümünü şu ifadelerle değerlendirdi: "Ekran başındaki seyircilerimize ilham verici kariyer yolculuklarını yakından izleme fırsatı sunduğumuz programımızın bu bölümünde de değerli bir iş insanını ağırladık. Tüm faaliyetlerinin yanı sıra, Vanuatu Lojistik ve İdari Hizmetler (VLAS) şirketinin icra kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Ali Berke Ayazlı'nın göç hikayesine kulak verdik. Amerikan Rüyası'nın yeni bölümlerinde de ABD'de başarılı olan Türk girişimcilere mikrofon uzatmaya devam edeceğiz."

EKRAN BAŞINDAKİ İZLEYİCİLERE GİRİŞİMCİLİK İÇİN İLHAM VERİYOR

Amerikan Rüyası'nın dördüncü bölümünün konuğu olan, küresel denizcilik camiasındaki çalışmaları ile de dikkat çeken Ali Berke Ayazlı, başarılı kariyerine dair dönüm noktalarını ve yol haritasını izleyicilerle paylaştı.Vanuatu Gemi Sicili'nin başkan yardımcılığı görevini yürüten ve bu göreve dünyadaki tüm gemi sicilleri arasında gelmiş ilk ve tek Türk olan iş insanı, ABD'ye göç ettiği dönemi ayrıntılarıyla aktarırken; ASKON USA'in eylül ayında New York'ta düzenleyeceği "Trend and Trade Türkiye Business Summit" etkinliği hakkında da bilgi verdi. Daha önceki etkinliklerinde de Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bürokratlar ile iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan dernek, bir sonraki zirvede de aynı misyonu üstleniyor.

Göçmenlik ve girişimcilik hikayelerinin paylaşılarak izleyicilere cesaret, azim ve başarı konularında ilham veren programın yeni bölümüne konuk olan Ali Berke Ayazlı, şu ifadeleri kullandı: "Türk girişimciler, genellikle Avrupa'ya göç ederken; ABD, daha uzak ve alışılmamış bir bölge kabul ediliyor. Ancak ABD, kültürüyle ve yaşam tarzıyla bana daha cazip geldi. Sevdiklerimi geride bırakarak çıktığım bu yolculuk, bir başarı hikayesine dönüştü. Bunun temelinde problemleri fırsat olarak görebilmem bulunuyor. Yine de Türkiye'nin izleri, ABD'deki serüvenimde her an yanımda."

