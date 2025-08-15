Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde ABD'nin gümrük vergisi baskılarına ve zorlu ticaret ortamına meydan okuyarak beklenenden daha iyi bir büyüme gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasıla bir önceki çeyreğe göre %0,3 artarak ekonomistlerin %0,1'lik tahminlerini aştı ve ilk çeyrekteki revize edilmiş %0,1'lik büyümeden daha iyi bir performans sergiledi.

Beklenenden daha güçlü performans, bir önceki çeyrekteki %0,8'lik daralmayı tersine çevirerek büyümeye 0,3 yüzde puanı katkıda bulunan ihracattaki toparlanmadan kaynaklandı. Japonya Ekonomi Bakanlığı'na göre ticaret açığı Nisan'dan Haziran'a daralarak dış baskılar karşısında bir miktar rahatlama sağladı.

Yıllık bazda Japonya'nın GSYH'si ilk çeyrekteki %1,8'den %1,2'ye geriledi. Yine de yıllık büyüme %1'e ulaşarak Reuters anketinde öngörülen %0,4'ün iki katından fazla oldu.

Üç aylık büyüme, Japonya'nın 2024 yılında ihracatının %28'inden fazlasını oluşturan otomobillere uygulanan %25'lik gümrük vergisi de dahil olmak üzere tüm ihracatına %15'lik genel bir gümrük vergisi uyguladığı ABD ile yaşanan gümrük vergisi gerilimine rağmen gerçekleşti.

Capital Economics'ten Marcel Theliant, Japonya'nın "ABD'nin gümrük vergilerinden sıyrıldığını" söyledi, ancak yatırımlarda beklenen yumuşama ve zayıflayan ihracat ivmesine atıfta bulunarak ileride potansiyel bir yavaşlama konusunda uyardı.

Japonya Merkez Bankası kısa bir süre önce mali yıl için büyüme görünümünü %0,5'ten %0,6'ya yükseltti, ancak küresel politika değişiklikleri nedeniyle şirket karlarına yönelik riskleri işaret etti.

Sompo Institute Plus'tan ekonomist Masato Koike "güçlü bir durgunluk hissine" dikkat çekti ve uzun süreli gümrük tarifelerinin ücret artışını, ikramiyeleri ve gelecekteki sermaye yatırımlarını azaltarak Japonya'yı 2026'da hafif bir durgunluğa itebileceği konusunda uyardı.