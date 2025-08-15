Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi

Çin ekonomisi Temmuz ayında net yavaşlama işaretleri gösterdi; perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırım büyümesi beklentilerin altında kalarak Pekin üzerindeki politika desteğini yenileme baskısını arttırdı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre perakende satışlar yıllık bazda sadece %3,7 artarak %4,6'lık tahminin oldukça altında kaldı ve Haziran ayındaki %4,8'lik orana geriledi. Sanayi üretimi %5,7 artarak Kasım 2024'ten bu yana en zayıf genişlemesini kaydetti ve analistlerin %5,9'luk tahmininin gerisinde kaldı.

Sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında %2,8'den yılın ilk yedi ayında %1,6'ya gerilerken, aynı dönemde %12 düşen emlak yatırımlarındaki kötüleşen düşüşün de etkisiyle geriledi.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Temmuz ayında %5,2'ye yükseldi. Öğrenciler hariç genç işsizliği %14'ün üzerinde kalarak işgücü piyasasındaki sıkıntının devam ettiğine işaret ediyor.

Ekonomistler, yıl başındaki teşviklerin ve önleyici ticaret artışlarının etkisinin azalmasının tüketim ve yatırımdaki yapısal zayıflıkları ortaya çıkardığını söylüyor. Economist Intelligence Unit'ten Tianchen Xu, "Temmuz ayı verileri ivmenin zayıfladığını teyit ediyor," dedi. "Yılın tamamında büyümeye yönelik riskler artıyor."

Çin'in GSYH'si 2025'in ilk yarısında %5,3 artarak %5'lik resmi büyüme hedefini ulaşılabilir kıldı. Ancak ekonomistler, yeni teşvikler olmadan hedefin ıskalanmasının mümkün olduğu konusunda uyarıyor.

Bu arada, Pekin ve Washington gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatma konusunda anlaştı, ancak altta yatan gerginlikler devam ediyor. Asia Society'den Jing Qian, "Temel anlaşmazlıklar - teknoloji, ticaret ve jeopolitik - çözülmekten çok uzak," diyerek bu yıl içinde olası üst düzey görüşmelere işaret etti.