Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı

Bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara uygulanan yüksek oranlı ABD gümrük vergilerinin durdurulmasını 90 gün daha uzatan bir kararname imzaladığını söyledi.

Pekin ve Washington arasındaki gümrük vergisi ateşkesi 12 Ağustos'ta yerel saatle 00:01'desona erecekti, ancak Trump yönetimi sürenin uzatılabileceğini ima etmişti.

Sürenin uzatılması her iki ülkeye de bir ticaret anlaşmasına varmak için daha fazla zaman kazandırırken, daha önce %245'e varan vergi tehditlerinin de önüne geçmiş oldu. Onaylanması halinde yeni son tarih 9 Kasım Pazar günü olacak.

Söz konusu uzatma, Trump'ın ABD-Çin ilişkilerini "çok güzel" olarak nitelendirdiği ancak gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlıklara dikkat çektiği son yorumlarının ardından geldi.