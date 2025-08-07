Apara Ekonomi Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, zayıf istihdam verilerinin endişe verici olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, geçen Cuma günü açıklanan Temmuz ayı işgücü verilerinin istihdam hızındaki yavaşlama nedeniyle "endişe verici" olduğunu söyledi.

Cook, politika yapıcıların belirsizliğin finansal istikrar üzerindeki etkilerini anlaması gerektiğini ve verileri incelerken ihtiyatlı ve alçakgönüllü olunması gerektiğini vurguladı.

Boston Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cook, Temmuz ayı istihdam raporunda görülenler gibi büyük revizyonların ekonomideki "dönüm noktaları için oldukça tipik" olduğunu ifade etti.

Bölgesel Fed Başkanı, bu tür düzeltmelerin, ekonomik koşulların değiştiğine dair önemli sinyaller taşıyabileceğini ve gelecekteki politika kararlarında dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini sözlerine ekledi.

