Trump, G20 zirvesine katılmayabileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin iç ve dış politikalarına yönelik güçlü itirazlarını gerekçe göstererek Kasım ayında Güney Afrika'da yapılacak G20 liderler zirvesine katılmayabileceğini söyledi.



Air Force One uçağında konuşan Trump, "Sanırım belki başka birini gönderirim çünkü Güney Afrika ile pek çok sorun yaşadım. Çok kötü politikaları var" dedi.

Olası boykot, özellikle Güney Afrika'nın Siyahların Ekonomik Güçlendirilmesi (BEE) yasaları ve ABD'nin müttefiki İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlayan davası nedeniyle Washington ile Pretoria arasında artan gerilimi vurguluyor.

Bu yılın başlarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Güney Afrika'da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısına katılmamıştı. Ramaphosa'nın Trump'ı zirveye katılmaya çağıran çağrılarına rağmen ABD-Güney Afrika ilişkileri gerginliğini koruyor.