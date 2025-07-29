Almanya Başbakanı Merz: AB - ABD ticaret anlaşmasının daha iyi olmasını beklemiyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD-AB ticaret görüşmelerinin sonucundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, kısmi bir tarife indirimi sağlanmış olsa da, anlaşmanın Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisine hala ciddi bir darbe teşkil ettiğini kabul etti.

Pazar günü açıklanan ticaret anlaşması, Avrupa Birliği mallarının çoğuna %15'lik bir ABD ithalat tarifesi uyguluyor - ABD Başkanı Donald Trump'ın başlangıçta tehdit ettiği %30'dan önemli bir düşüş, ancak AB'nin tercih ettiği sıfır tarife sonucundan çok uzak.

Merz Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaşma başlangıçta masada olana kıyasla bir rahatlama getiriyor, ancak tatmin olduğumu söyleyemem. Gerçek şu ki, bu gümrük vergileri -özellikle de ABD AB'ye giren mallar için %0 gümrük vergisi öderken bizim karşı karşıya kaldığımız %15'lik gümrük vergisi- Almanya'nın sanayi tabanı üzerinde ağır bir yük olmaya devam ediyor" dedi.

Merz, anlaşmanın ABD'nin Avrupa araçlarına uyguladığı gümrük vergisini %27,5'ten %15'e indirerek Almanya ekonomisinin merkezinde yer alan bir sektöre kısmi bir rahatlama sağladığını kabul etti. Bununla birlikte, daha geniş ihracat sektörlerinin yeni rejim altında hala zarar göreceğini vurguladı.

"Umduğumuz sonuç bu değildi, ancak ABD ile başlangıç noktamız göz önüne alındığında, daha fazlasına ulaşmak mümkün değildi" dedi. "Çok gerçek bir ticaret savaşı tehdidiyle karşı karşıyaydık. Bu bağlamda, bu sonuç bir zafer değil hasar kontrolüdür."

Merz, Avrupa Komisyonu ile Almanya, Fransa ve İtalya'dan müzakerecileri "zorlu ve yüksek riskli tartışmalar" olarak nitelendirdiği süreçte "yorulmak bilmeyen çabaları" için takdir etti.

"Ben şahsen bu sonuçtan daha fazlasını beklemiyordum" diyen Merz, ihtiyatlı bir kabullenme sinyali verirken Avrupa'nın en büyük ekonomisini bekleyen ekonomik zorluğun da altını çizdi.