Almanya iş dünyasında sınırlı iyileşme

ifo Enstitüsü tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, iş dünyası iklim endeksi Haziran ayındaki 88,4 seviyesinden 88,6'ya yükseldi. Ancak bu analistler endeksin 89,0'a çıkacağı yönündeki beklentilerini karşılamadı.

ifo'nun açıklamasında, "Şirketler mevcut işlerden biraz daha memnundu. Ancak beklentileri büyük ölçüde değişmedi. Alman ekonomisindeki toparlanma durgun seyrediyor." denildi.

Bu sınırlı yükseliş, şirketlerin mevcut iş koşullarından daha fazla memnuniyet duymasıyla desteklendi. Mevcut koşullar endeksi bir önceki aya göre 86,2'den 86,5'e hafifçe yükselirken, geleceğe yönelik iş beklentileri endeksi ise neredeyse hiç değişmeyerek durgun bir tablo sergiledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, bu durumu "Alman ekonomisindeki toparlanma zayıf kalmaya devam ediyor" sözleriyle yorumladı ve genel ekonomik iyileşmenin henüz ivme kazanamadığını vurguladı.

Hizmet sektöründe iş iklimi kötüleşti. Mevcut iş faaliyetleri daha olumsuz değerlendirilirken, beklentiler de hafifçe aşağı yönlü revize edildi. BT hizmet sağlayıcıları bir gerileme yaşadı. Buna karşılık, ulaştırma ve lojistik sektörü olumlu bir gelişme gösterdi. Bu sektörde iş iklimi belirgin şekilde iyileşti.