İngiltere’de otomobil ve hafif araç üretimi geriledi

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç üretimi yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 11,9 azalarak 417 bin 232 oldu.

Bu dönemde otomobil üretimi yıllık bazda yüzde 7,3 gerilerken, Vauxhall şirketinin Luton'daki üretim tesisini martta kapatmasının ardından hafif ticari araç üretimi yüzde 45,3 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrası yaşanan belirsizlikler bu düşüşte belirleyici olurken ABD ve İngiltere'nin ticaret anlaşmasına varması sonrası otomobil ve ticari araç üretimi haziranda toparlanma eğilimine girdi. Üretim haziranda yüzde 6,6 yükseldi.

Bu toparlanmaya rağmen İngiltere'nin otomobil ve hafif ticari araç üretimi, salgın dönemindeki kapanmalar hariç tutulduğunda, 1953'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede bu yılın tamamında üretimin yıllık bazda yüzde 15 azalarak 755 bin adet seviyesinde kalması, 2026'da üretimin yeniden büyümeye başlayarak 800 bin adetin üzerine çıkması bekleniyor.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, küresel ekonomik belirsizlikler ve korumacı ticaret politikalarının dünya çapındaki otomotiv üretimini etkilediğini belirterek, İngiltere'nin de istisna olmadığını dile getirdi.

Bu nedenle bugünkü verileri "beklenmedik" olarak nitelendirilemeyeceğini ancak hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiğini kaydeden Hawes, üretimin büyümeye dönmesi için emarelerin olduğunu ve sektörün bu düşüş eğilimini tersine çevirebileceğini aktardı.