MESS ve İTÜ İş Birliğiyle Türkiye’nin İlk Sanayi Odaklı Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı Başlıyor!

Türkiye sanayisinin endüstriyel dönüşümüne öncülük eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yapay zekâ teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek ve katılımcıların bu konudaki uzmanlıklarını artırmak amacıyla yeni bir eğitim hamlesi başlatıyor.

Sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve yapay zekâ teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek lisans programı, Eylül 2025'te ilk öğrencilerini kabul edecek.

Hibrit eğitim modeliyle sunulacak program kapsamında, çevrimiçi derslerin yanı sıra İTÜ'de ve MESS'in teknoloji üssü MEXT'te yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, MEXT ekosisteminde yer alan küresel teknoloji şirketlerinden uzman isimler de programa konuk konuşmacı olarak katkı sunacak.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sanayiye özel senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim alarak, yapay zekânın üretimdeki somut kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Teknik uzmanlardan iş geliştirme profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden program; "Yapay Zekâ Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği" ile "Yapay Zekâ Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi" olmak üzere iki ana içerikten oluşuyor.

Bu program, aynı zamanda MESS'in liderliğini üstlendiği, İTÜ'nün de üyeleri arasında yer aldığı ve yapay zekâ odağında çalışmalar yürüten AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu (Yapay Zekâ Temalı Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) kapsamında devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor.

MESS olarak üretim ekosisteminin dijitalleşmesi ve yapay zekâda öncü olduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, programa ilişkin değerlendirmesinde; "Sanayimizin dönüşümünde teknoloji kadar, bu süreci yönetecek nitelikli insan kaynağının da kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. MESS olarak sanayimizin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu yüksek lisans programı ile yalnızca destekleyici değil, yön gösterici bir rol üstleniyor, İTÜ gibi köklü bir kurumla birlikte bu alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Yapay zekâ alanında güçlü bir akademik ve pratik altyapıya sahip bu programın, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerin doğrudan sanayiyle etkileşim kurabileceği bir ekosistem kurmayı hedeflediğinin altını çizerek hayata geçirilen iş birliğine ilişkin şunları vurguladı:

"İTÜ olarak sorumluluk ve etki odaklı bir araştırma üniversitesi olma vizyonumuzla bilgiyi yalnızca üretmekle kalmayıp, sanayide uygulanabilir hale getirmeye de büyük önem veriyoruz. Teknolojiye yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle İTÜ, özel sektörün güçlü temsilcileriyle yeni öğrenme modellerini uygulamaya koyuyor. MESS iş birliğiyle hayata geçen bu yüksek lisans programı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturuyor. Yapay zekâyı üretimle buluşturmak, MEXT'in saha deneyimini güçlü akademik altyapımızla entegre etmek bizim için çok değerli."

Ülke sanayisinin ikiz dönüşümü için kuruluşundan bu yana saha ve ofis çalışanları dâhil 32 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini dile getiren MEXT

Genel Müdürü Efe Erdem ise şunları söyledi:

"MEXT olarak beşinci yılımızda, 750'yi aşkın şirketle iş birliği yapmanın gururuyla, dijital, yeşil ve yapay zekâ dönüşümü odağında ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sene itibariyle, ekosistemimize yenilikçi çözümler ve eğitimler sağlamak için MEXT çatısı alında Yapay Zekâ Merkezi'ni kurduk. Bu yapıyı, İTÜ gibi köklü bir kurumla iş birliği yaparak akademik seviyeye taşıyoruz. Bu program, bireysel gelişimin yanı sıra sanayimizin yapay zekâ alanındaki yetkinliğini de sistemli biçimde güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, MESS'in koordinatörlüğünde yürütülen ve İTÜ'nün ortakları arasında yer aldığı AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dâhil olarak, AB ile yapay zekâ projelerinde iş birliklerimizi derinleştirerek; teknoloji ekosistemimize uluslararası ölçekte katkı sunmaya devam edeceğiz."

Daha fazla bilgi almak için;

MESS: https://www.mess.org.tr/tr/

MEXT: https://www.mext.org.tr/

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