Fed üyesi Bostic: Gümrük vergilerinin fiyatlara yansımaları Fed’in poitika duruşunu değiştirebilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, artan ithalat vergilerinin enflasyondaki yükselişi körükleyerek Fed'in politika duruşunu değiştirebileceğini söyledi.

Bostic, enflasyonist baskıların genişlediğinin bir kanıtı olarak Mayıs ayında %2,4 olan yıllık artış oranının %2,7'ye yükseldiğini gösteren Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine işaret etti.

"Bir dönüm noktasında olabiliriz" uyarısında bulunan Bostic, takip edilen ürünlerin neredeyse yarısında %5 ya da daha fazla fiyat artışı görüldüğünü ve bu oranın Ocak ayındaki oranın iki katı olduğunu vurguladı. Artışlar özellikle Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinden etkilenen ithalata bağımlı kategorilerde keskin oldu.

Bu yıl Fed'in faiz belirleme komitesinde oy hakkına sahip bir üye olmamasına rağmen Bostic, faiz indirimlerini desteklemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bostic, 2025 yılı için en fazla 25 baz puanlık bir indirimi uygun görürken, tarifelerle ilgili belirsizlik ortamında aşırı tepki verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bölgesel işletmelerden gelen geri bildirimlere atıfta bulunarak "Fiyat baskıları gerçek" diye konuşanr Bostic'in ölçülü yaklaşımı, yatırımcıların Eylül ayından itibaren iki kesinti beklentisi ve daha agresif bir gevşeme için bastıran eski Başkan Trump'ın sert eleştirileriyle tezat oluşturuyor.

Siyasi baskıya rağmen Bostic, "Çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Ben gerçekten önemli olan şeylere odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.