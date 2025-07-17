Fed Bej Kitap: Ticaret, göç ve faiz politikalarına ilişkin belirsizlik görünümü gölgelemeye devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son Bej Kitap'ına göre, ABD ekonomik faaliyeti Mayıs sonundan Temmuz başına kadar hafif bir artış gösterdi, ancak ticaret, göç ve faiz oranı politikasına ilişkin belirsizlik görünümü gölgelemeye devam ediyor. Fed'in 12 bölgesinden beşi mütevazı artışlar bildirirken, beşi yatay seyretti ve ikisi hafif düşüşler kaydetti; bu da bölgelerin yarısında daralma görülen bir önceki rapora kıyasla bir iyileşme anlamına geliyor.

Yüksek ithalat tarifeleri, artan maliyetler ve göçmenlikle ilgili işgücü sıkıntısı operasyonları etkilediğinden iş dünyası temkinli olmaya devam etti. Otomotiv dışı tüketici harcamaları çoğu alanda düştü ve otomobil satışları, gümrük vergilerini aşmak için daha önceki artışların ardından ılımlı bir şekilde yavaşladı. İmalat geriledi, turizm ve hizmetler karışık seyretti ve kredi hacimleri hafif arttı. İnşaat sektörü artan maliyetler nedeniyle yavaşlarken, konut ve konut dışı gayrimenkul piyasaları çoğunlukla yatay seyretti.

İşgücü piyasaları, temkinli işe alımlar ve mütevazı ücret artışıyla sadece hafif bir iyileşme gösterdi. Artan sayıda işveren, göçmenlik politikası nedeniyle yabancı doğumlu işgücü mevcudiyetinin azaldığını belirterek bazılarını otomasyona yatırım yapmaya teşvik etti. İşten çıkarmalar sınırlı kaldı ancak imalatçılar arasında daha sık görüldü.

Fiyatlar tüm Bölgelerde yükselirken, yedi Bölge ılımlı, beş Bölge ise mütevazı artışlar bildirmiştir. Tarifeler ve sigorta maliyetleri, özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde ana etkenler olmuştur. Birçok firma bazı maliyetleri tüketicilere yansıtırken, diğerleri bunları absorbe ederek marjları daralttı. Çoğu firma yaz sonuna kadar fiyat baskısının devam etmesini bekliyor.

Sadece iki Bölge yakın vadede büyüme bekliyor. Diğerleri faaliyetlerin yatay seyretmesini veya zayıflamasını bekleyerek nötr veya hafif kötümser ulusal görünümü destekliyor.