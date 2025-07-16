Trump, küçük ülkelere %10’un üzerinde gümrük vergisi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin başta Afrika ve Karayipler olmak üzere en az 100 küçük ülkeden gelen mallara "%10'un biraz üzerinde" gümrük vergisi uygulamayı planladığını duyurdu.

Gazetecilere konuşan Trump, "Muhtemelen hepsi için tek bir tarife belirleyeceğiz" diyerek, ABD ile mütevazı ticaret hacmine sahip ülkeleri hedef alan genel bir ticaret politikasına işaret etti.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hedeflenen ülkeler arasında, ABD'nin daha geniş ticaret açığı bağlamında ticari önemi asgari düzeyde olan Afrika ve Karayipler'deki birçok ülkenin yer alacağını doğruladı.

Duyuru, bu ayın başlarında yaklaşık iki düzine ülkeye ve AB'ye gönderilen ve 1 Ağustos'ta başlaması öngörülen gümrük vergisi mektuplarının ardından geldi.

Bu önlemler, Nisan ayında küresel piyasaları sarsan ve 90 günlük müzakere süresinin dolmasına neden olan agresif gümrük vergisi stratejisini yeniden canlandırdı.

Trump ayrıca ilaç ve bilgisayar çiplerine uygulanacak gümrük vergilerinin de ipuçlarını vererek, bu sektörlerin ithalat vergilerinde kademeli artışlarla karşı karşıya kalacağını ve yerli firmalara daha yüksek oranlar uygulanmadan önce üretim kapasitesi oluşturmaları için zaman tanıyacağını belirtti.