ABD’de sanayi üretimi haziranda yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, mayısta değişim göstermemişti.

Sanayi üretimi, haziranda yıllık bazda da yüzde 0,7 yükseldi.

İmalat sanayi üretimi ise haziranda yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentilerinin haziranda değişmemesi yönünde olduğu imalat sanayi üretimi, mayısta yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puan artarak yüzde 77,6'ya ulaştı.

Piyasa beklentileri, kapasite kullanım oranının yüzde 77,4 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 77,5 olarak hesaplanmıştı.