Çin’de konut fiyatları 6 ayda yüzde 4,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 70 büyük şehirde yeni konut fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 düşerek, Mayıs ayındaki %0,22'lik düşüşten daha fazla gerileme gösterdi.

Geliştiricilerin artan borç ve satılamayan stoklarla mücadele etmesi nedeniyle yıl başından bu yanaa fiyatlar yıllık bazda %4,7 düştü. Yıllık bazda fiyatlar Haziran ayında %3,7 düşerek Mayıs ayındaki %4,1'lik düşüşten biraz daha hafifledi, ancak 67 şehir hala yıldan yıla düşüş bildirdi.

Düşüş trendi emlak hisseleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Verilerin açıklanmasının ardından Poly Developments %1,8 ve China Vanke %2,4 değer kaybetti.

Temel göstergeler de zayıf kalmaya devam ediyor. Değer bazında yeni konut satışları 2025'in ilk yarısında %5,2 düşerken, emlak yatırımları %11,2 geriledi. Yeni inşaat başlangıçları %20 azaldı ve bu da geliştiricilerin devam eden temkinliliğini yansıtıyor.

Yatırımcılar artık daha fazla devlet desteğine güveniyor. HSBC analistleri, politika kararlılığının arttığına dair işaretlere dikkat çekerek, "Son dönemdeki yavaşlama teşvik beklentilerini artırıyor" dedi.

Citi analistleri, Temmuz ayında satın alma kısıtlamalarının olası kaldırılması da dahil olmak üzere gevşeme önlemleri bekliyor. Yetkililer sektörü istikrara kavuşturmak için daha güçlü çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu, ancak anlamlı bir toparlanma halen zor görünüyor.