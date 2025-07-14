Japonya’da sanayi üretimi aşağı yönlü revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanan nihai verilere göre, sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 düşüş gösterdi. Öncü verilerde üretimde %0,5 artış olduğu açıklanmıştı.

ABD'nin tarife baskılarının ortasında gelen veri yıllık bazda öncü verilerde %1,8 gerileyen üretimin, daha da kötüleşerek %2,5 aşağı geldiğine işaret etti.

Nakliyeler aylık %2,2 artıştan %2,4 artışa, stoklar %1,9 düşüşten %1,8 düşüşe revize edildi.

Kapasite kullanım oranı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,0 artarken, geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında %1,1 aşağı geldi.