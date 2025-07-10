İngiltere konut sektöründeki düşüş yavaşladı

Nisan ayında emlak işlemlerine yönelik vergilerin artırılmasının ardından İngiltere konut sektöründe yaşanan düşüş, Haziran ayında yavaşlama emareleri gösterdi.

Sektör uzmanları, önümüzdeki dönemde genel bir istikrar tablosu öngörüyor.

Kraliyet Yeminli Eksperler Kurumu (RICS) tarafından açıklanan verilere göre, yeni alıcı talebinde Aralık ayından bu yana ilk kez pozitif bir yönelim görüldü ve kabul edilen satışlarda da bir iyileşme kaydedildi.

Ancak bu gelişmeler, bir yükselişten ziyade piyasanın dengeye oturduğuna işaret ediyor. Fiyat dengesi endeksi %-7 seviyesinde sabit kaldı; bu da fiyatların arttığını bildiren eksperlerden daha fazlasının düşüş bildirdiğini gösteriyor. Özellikle Londra ve İngiltere'nin güneydoğu bölgeleri en belirgin fiyat düşüşlerinin yaşandığı alanlar oldu.

RICS anketi, daha önce bazı konut alımlarına yönelik vergi istisnasının Mart sonunda bitmesiyle alıcıların acele etmesinin ardından durgunlaşan piyasaya dair diğer göstergelerle uyumluydu. Bu hafta başlarında, mortgage sağlayıcısı Halifax da geçen ay ev fiyatlarının sabit kaldığını rapor etmişti. Analistler, yılın ilerleyen dönemlerinde beklenen faiz indirimlerinin piyasayı canlandırma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.