ABD’nin gümrük vergisi Japonya’da GSYH’yı azaltabilir

Daiwa Securities ekonomisti Kento Minami'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japon mallarına uygulayacağı olası %25'lik karşılıklı gümrük vergisi Japonya'nın reel GSYH'sını kümülatif olarak %1,1 oranında azaltabilir.

Minami, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için Japonya'nın ekonomik büyümesinin 2024 mali yılındaki %0,8'den sadece %0,1-%0,2'ye yavaşlayabileceğini tahmin ediyor. Buna rağmen Minami genel ekonomik etkinin yönetilebilir olacağına inanıyor.

Minami, "Trump tarifelerinin Japon ekonomisinde ciddi şoklara yol açması pek olası değil. İhracata vurulacak darbe, dirençli iç talep ve politika desteği ile bir miktar dengelenecektir" dedi.

Para politikası perspektifinden bakıldığında Minami, Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma yolundan vazgeçme ihtimalini düşük görüyor. "Yapısal işgücü kıtlığı nedeniyle enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ederken, BOJ'un uzun vadede kademeli faiz artırımlarına devam etmesi muhtemeldir" diye konuştu..

BOJ bu yılın başlarında faiz oranlarını %0,5'e yükseltti ve piyasalar küresel ticaret belirsizliğinin ortasında bu yolun devam edip etmeyeceğine dair sinyalleri izliyor.