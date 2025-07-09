Trump: BRICS ülkeleri ’çok yakında’ %10 gümrük vergisi alacak

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinden yapılan ithalata "yakında" yüzde 10'luk bir tarife uygulayacağını duyurdu.

Bu adım, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ev sahipliği yaptığı BRICS zirvesinin hemen ardından geldi ve Lula'dan yeni bir itirazla karşılaştı.

Beyaz Saray'daki bir toplantıda konuşan Trump, "BRICS üyesi olan herkes yakında yüzde 10'luk bir ücret ödeyecek. Eğer BRICS üyesiyse, yüzde 10'luk bir tarife ödemek zorunda kalacak ve uzun süre üye kalamayacaklar" şeklinde ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz yıl genişleyerek İran ve Endonezya gibi üyeleri de bünyesine katan BRICS grubunun zirvesinde liderler, ABD politikalarına yönelik dolaylı eleştirilerde bulunmuştu.

Trump'ın tarife tehdidine ilişkin bir soruya yanıt veren Lula, dünyanın bir imparator istemediğini belirtti.