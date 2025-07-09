Çin’de deflasyonist baskılar devam ediyor

Çin'in deflasyonist baskılar Haziran ayında yüksek kaldı ve fabrika çıkış fiyatları, Çinli işletmeler arasındaki hararetli fiyat savaşları ortasında yaklaşık iki yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, üretici fiyat endeksi, Haziran ayında bir yıl öncesine göre %3,6 düştü. Fiyatlar, Mayıs ayındaki %3,3'lük düşüşten genişledi ve iki yıldan fazla bir süredir negatif bölgede kaldı. Ekonomistlerin tahmini önceki ay olduğu gibi %3,3'lük bir düşüş olacağı yönündeydi.

Bu arada, tüketici fiyat endeksinde dört ay süren düşüş sona erdi, Mayıs ayındaki %0,1'lik düşüşle karşılaştırıldığında, Haziran ayında bir yıl öncesine göre %0,1 arttı. Ekonomistler, tüketici fiyatlarının sabit kalmasını bekliyordu.

Veriler, Çinli politikacıların son yıllarda dünyanın ikinci büyük ekonomisini rahatsız eden aşağı yönlü fiyat baskılarıyla başa çıkma konusunda yenilenen bir aciliyet duygusu göstermeleriyle geldi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen önemli bir ekonomik politika toplantısında, Başkan Xi Jinping de dahil olmak üzere Çinli liderler, şiddetli fiyat savaşlarına yol açan işletmeler arasındaki "acımasız" rekabeti dizginleme sözü vererek ülkenin "geri kalmış üretim kapasitesinin" bir kısmını emekliye ayırma sözü verdi.

Ülkede gıda fiyatları %0,3 düşerken, gıda dışı fiyatlarda %0,1 artış yaşandı.

Aylık bazda tüketici fiyatlarında %0,1, üretici fiyatlarında %0,4 gerileme görüldü.