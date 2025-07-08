Trump tehditleri sonrasında altın fiyatları nasıl değişti?

Altın fiyatları, Trump açıklamaları ve FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle fiyatlandı. Küresel piyasalar gümrük tarifeleri ve Trump'ın tehditlerini yakından takip ederken gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında yatay seyretti. Gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte uzman isimden altın piyasalarına yönelik kritik değerlendirme…

ALTIN FİYATLARI TRUMP MEKTUPLARI İLE DEĞİŞTİ

Ons altın, güvenli liman talebine olan güveni azaltacak gelişmelerle beraber küresel piyasalarda 3 bin 333 dolara kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte ticaret anlaşmalarına yönelik olumlu haber akşı8 etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında 14 ülkenin liderlerine hitaben %25 ila %40 arasında değişen tarifelerle tehdit eden mektuplar yayınladı. Mektup gönderilen ülkeler arasında Japonya ve Güney Kore de bulunuyor.

YENİ TARİFELER 1 AĞUSTOS'TA

Trump sonraki açıklamalarında 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen tarifelerin 1 Ağustos'a ertelendiğini açıkladı. Böylelikle ülkelere anlaşmaya varmaları için yaklaşık dört hafta daha verildi. ABD istihdam raporu, yavaşlayan ABD ekonomisiyle ilgili endişeleri hafifletirken temmuz ayında FED'in faiz indirim beklentilerini düşürdü.

ALTIN TEMKİNLİ

Öte yandan A Para ekranlarından açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın piyasalarını değerlendirerek "Teknik olarak ortalamaların altına gerilediği için bir miktar piyasada bir gevşeme ve aşağı yönlü bir baskı oluşturduğu görülüyor. Ama yine de hareketinin temkinli kaldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Ticaret anlaşmaları ile ilgili iyimserliğin devam ediyor olması altını baskılıyor" açıklamalarında bulunan Karadağ, "BIRCS ülkelerine yönelik tehditleri evet altın açısından aslında pozitif. Bir tarife tedirginliği ve endişesi yaratıyor. Bu da güvenli liman algısıyla yatırımcının altına yönelmesine yol açıyor" dedi.

HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?

Karadağ açıklamalarına şöyle devam etti:

BRISC ülkeleri ile ilgili tehditler sertleşirse ve karşı ülkelerden buna misilleme gelirse o zaman duru değişebilir. 3300 doların altına gerilerse de 3280-3285 dolar bandına aşağıda takip edebiliriz. Bu bandın altındaki kırılımda da 3270 bölgesi karşımıza çıkacak. Bir sonraki de 3250 olarak görülüyor. Kademeli şekilde aşağıda bu destek noktalarını takip ediyor olacağız ama onun dışında şu an için haber akışlarıyla şekillenen bir piyasamız var. Temmuz ayı toplantısında FED'den bir faiz indirim beklenmese de Trump yönetimi FED'e baskı yapmaya başladı. Özellikle FED'in faiz indirmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Hafta içinde buna yönelik haber akışları da gelebilir.