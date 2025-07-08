Çin’den yeni çıkış: Uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız

Xinhua ajansının haberine göre Çin Başbakanı Li Çiang, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ile görüştü.

Küresel ticaretin tek taraflılık ve korumacılığın artmasıyla ciddi bir değişime girdiğini belirten Li, bunun da dünya ekonomisi ve ülkelerin kalkınması için büyük zorluklar ortaya çıkardığını kaydetti.

Li ayrıca, Çin'in, dünya ekonomisinin toparlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğuna işaret etti.

Okonjo-Iweala ise küresel ekonomi ve ticari büyümenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, DTÖ üyelerine diyalog ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.