ABD, AB’ye yüzde 10 gümrük vergisi anlaşması teklif etti

POLITICO'ya konuşan bir AB diplomatı ve ulusal bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ne, uçak ve alkollü içkiler gibi hassas sektörler için bazı istisnalar dışında, tüm AB malları için yüzde 10'luk temel gümrük vergisini koruyacak bir anlaşma önerdiğini söyledi.

Trump yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşü için son tarihi 1 Ağustos'a erteleyeceğini söylemişti. Bu tarihten sonra ABD'nin yeni ticaret anlaşmaları yapmadığı ülkeler için gümrük vergileri 2 Nisan'daki oranlarına geri dönecek.

AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından ABD yönetimiyle temaslarda bulundu.

İki diplomat, Sefcovicin bu görüşmelerin hassasiyetini vurgulayarak AB büyükelçileriyle bilgi aldığını ve Komisyon'un bu mektuplardan birini almayı beklemediğini söylediğini aktardı.

Diplomatlar, bir ticaret anlaşmasının ana hatlarının hala çok hareketli bir hedef olduğunu ve herhangi bir anlaşmanın ilerlemek için Trump'ın onayına tabi olduğunu vurguladı.

Washington, AB'nin talep ettiği gibi otomobil, çelik ve alüminyum ya da ilaç gibi siyasi açıdan hassas sektörleri muaf tutacağına dair hiçbir işaret vermedi. Ancak Fransa, İtalya ve İrlanda'nın alkollü içkiler ve uçaklar konusunda muafiyetten memnun kalacakları tahmin ediliyor.