BRICS Zirvesi’nde Li Çiang’dan BRICS’e güçlü mesaj: Ekonomik büyümeye odaklanın

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında liderler küresel konuları ele alıyor.

Lİ ÇİANG'DAN BRICS ÜLKELERİNE KALKINMA VE GÜVEN ÇAĞRISI

Çin Başbakanı Li Çiang, zirve çerçevesinde düzenlenen "Barış ve Güvenlik ve Küresel Yönetişimin Reformu" oturumunda yaptığı konuşmada BRICS ülkelerine önemli mesajlar verdi.

"BAĞIMSIZLIK VE ÖZ GÜVENLE EKONOMİK BÜYÜMEYE ODAKLANIN"

Li, BRICS ülkelerine bağımsızlık ve öz güveni koruyarak kalkınma ve ekonomik büyümeye odaklanmaları çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI DÜZEN CİDDİ ŞEKİLDE SORGULANIYOR"

Çin Başbakanı, dünyada yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığını, uluslararası düzenin sorgulandığını ve çok taraflı kurumların etkinliğinin azaldığını vurguladı.

"TEK TARAFLILIK VE KORUMACILIK YÜKSELİŞTE"

Giderek çalkantılı hale gelen küresel ortamda, BRICS ülkelerinin dayanışma ve koordinasyonu artırmaları gerektiğini dile getirdi.

BM ŞARTI VE ÇOK TARAFLILIĞA VURGU

Li, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunmasının önemine işaret ederek, çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

BRICS, KÜRESEL GÜNEY'İN ÖNCÜ GÜCÜ

Küresel Güney'in öncü gücünün BRICS olduğuna dikkat çeken Li, blok üyelerinin fikir birliği ve sinerji oluşturma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

"AHLAK VE ADALETTEN SAPMAYIN"

Li Çiang, BRICS ülkelerini ahlak ve adaleti temel alan çözümler üretmeye ve bu değerleri korumaya çağırdı.

ÇİN'DEN KÜRESEL YÖNETİŞİMDE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Çin'in, küresel yönetimin daha adil, eşitlikçi, verimli ve düzenli bir hale gelmesi için BRICS ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.