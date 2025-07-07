BRICS Zirvesi’nde Li Çiang’dan BRICS’e güçlü mesaj: Ekonomik büyümeye odaklanın

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında liderler küresel konuları ele alıyor.
Çin Başbakanı Li Çiang, zirve çerçevesinde düzenlenen "Barış ve Güvenlik ve Küresel Yönetişimin Reformu" oturumunda yaptığı konuşmada BRICS ülkelerine önemli mesajlar verdi.
Li, BRICS ülkelerine bağımsızlık ve öz güveni koruyarak kalkınma ve ekonomik büyümeye odaklanmaları çağrısında bulundu.
Çin Başbakanı, dünyada yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığını, uluslararası düzenin sorgulandığını ve çok taraflı kurumların etkinliğinin azaldığını vurguladı.
Giderek çalkantılı hale gelen küresel ortamda, BRICS ülkelerinin dayanışma ve koordinasyonu artırmaları gerektiğini dile getirdi.
Li, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunmasının önemine işaret ederek, çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Küresel Güney'in öncü gücünün BRICS olduğuna dikkat çeken Li, blok üyelerinin fikir birliği ve sinerji oluşturma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Li Çiang, BRICS ülkelerini ahlak ve adaleti temel alan çözümler üretmeye ve bu değerleri korumaya çağırdı.
Çin'in, küresel yönetimin daha adil, eşitlikçi, verimli ve düzenli bir hale gelmesi için BRICS ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğu ifade edildi.