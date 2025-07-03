ABD’den Çin’e yeni hamle

ABD, Çin'e etan ihracatı üzerindeki son kısıtlamaları kaldırarak iki ülke arasındaki ticari gerilimin azaldığı bir ortamda sevkiyatların yeniden başlamasının önünü açtı.

Enterprise Products Partners ve Energy Transfer, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Mayıs ayında getirilen lisans zorunluluğunu iptal eden mektupları aldı. Bu adım, geçtiğimiz hafta ABD-Çin arasındaki daha geniş kapsamlı ticari ateşkesin bir parçası olarak nadir toprak ticareti konusunda sağlanan ilerlemenin ardından geldi.

Mayıs ayında günlük 257.000 varil olan Çin'e etan ihracatı Haziran ayında durmuştu. ABD'nin etan ihracatının yaklaşık yarısı, önemli bir petrokimyasal hammadde olarak kullanıldığı Çin'e yapılıyor.

En az sekiz etan tankeri geçen ay ABD Körfez Kıyısı açıklarında durduktan sonra şu anda Çin'e doğru yol alıyor. Analistler sevkiyatların Temmuz ayında günlük 240.000 varil civarındaki normal seviyelerine geri dönmesini bekliyor.