Trump Japonya’yı gümrük vergilerini artırmakla tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, bazı yüksek gümrük vergilerine verdiği aranın sona ermesine günler kala ticaret söylemini tırmandırarak Japonya'yı vergileri arttırmakla tehdit etti ve ABD'nin Asyalı müttefikiyle bir anlaşmaya varacağı konusunda şüphe uyandırdı.

ABD Başkanı, Nisan ayında uygulamaya koyduğu "karşılıklı" gümrük vergilerinin yeniden başlayacağı 9 Temmuz'a kadar bir ticaret anlaşmasına varamayan ülkelere yeni vergiler uygulayacağını söyledi.

Trump, Japonya'nın Amerika'da yetiştirilen pirinci satın alma konusundaki isteksizliği nedeniyle bu ülkenin Amerika'ya yaptığı ihracata daha yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit ediyor.

"PİRİNÇLERİMİZİ almıyorlar ama yine de büyük bir pirinç kıtlığı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir Ticaret Ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız," dedi Trump Truth Social'daki bir paylaşımında.

Trump'ın Japonya'nın ABD'den pirinç "almayacağı" iddiası doğru değil. ABD Nüfus Bürosu ticaret verilerine göre Japonya geçen yıl ABD'den 298 milyon dolar değerinde pirinç satın aldı. Bu yılın Ocak ve Nisan ayları arasında Japonya 114 milyon dolar değerinde pirinç satın aldı.

Ancak iki ülke arasında devam eden ticaret müzakerelerinde yer alan Japon yetkililerin gelecekte ABD'den pirinç alımını durduracaklarını söyleyip söylemedikleri belirsiz. Salı günü Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, iki taraf arasındaki ticaret görüşmelerinin devam ettiğini ve Japon hükümetinin Trump'ın iddiasından haberdar olduğunu söyledi, ancak bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Hayashi, "ABD ile görüşmelerimizin ayrıntılarını açıklamaktan kaçınmakla birlikte, Japonya hem Japonya hem de ABD'nin yararına olacak bir anlaşmaya varmak amacıyla samimi ve dürüst görüşmeleri şiddetle sürdürmeye devam edecektir" dedi.