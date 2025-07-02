İngiltere’de ücretler yükseliş gösterdi

Incomes Data Research'e (IDR) göre, İngiltere'de işverenlerin verdiği yıllık ortalama ücret artışı Mayıs ayına kadar olan üç aylık dönemde %3,2'den %3,4'e yükseldi.

Artış kısmen Nisan ayında Ulusal Yaşam Ücretine yapılan %9,7'lik zamdan kaynaklandı.

Özel sektör ücret anlaşmaları medyan %3,5'e ulaşırken, Nisan ayında %12 olan işverenlerin %19'u %6'nın üzerinde artış teklif etti. Kamu sektörü ödemelerinin ortalaması ise %3,6 oldu.

İngiltere Merkez Bankası Eylül ayında ücret artışının yavaşlamasını ve enflasyonun %3,7 ile zirve yapmasını beklerken, son rakamlar süregelen enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri arttırabilir.