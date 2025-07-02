Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de nisan ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi.

Avro Bölgesi'nde ise nisanda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 6,3'e yükseldi.

İşsizlik oranı, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,8, Finlandiya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 52 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 864 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 281 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 14,4 olarak ölçüldü.