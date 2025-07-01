Apara Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 1.07.2025 13:19

Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye yükseldi

Avro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 2’ye yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında beklentilere paralel olarak yüzde 2'ye yükseldi. En yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe yaşanırken, enerji fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüş görüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 2'ye çıktı. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2 olacağı yönündeydi.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI HİZMET SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Avro Bölgesi'nde haziranda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu, yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 geriledi.

Yıllık enflasyon haziran ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

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Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye yükseldi
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