Avro Bölgesi imalat sanayi PMI 49,5 puana çıktı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci haziran ayında da sürdü.

Avro Bölgesi'nde mayısta 49,4 olan imalat sanayi PMI, haziranda 49,5'e yükseldi. Böylece, Avro Bölgesi haziran ayı imalat sanayi PMI son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde haziran ayında fabrika üretimi 4 ay boyunca artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.