Japonya’nın müzakere heyeti ABD’yi ziyaret edecek

Japonya'nın en üst düzey gümrük vergisi müzakerecisi Ryosei Akazawa, bu hafta sonu yapılacak ziyaretten sadece bir hafta sonra, 30 Mayıs'ta dördüncü tur ticaret görüşmeleri için yeniden ABD'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Kaynaklar, önümüzdeki hafta yapılacak ziyaret sırasında Akazawa'nın ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmeyi hedeflediğini ve Bessent'in bu hafta sonu Akazawa, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in katılacağı üçüncü tur görüşmelere katılamayacağını söyledi.

Ekonomik Canlandırma Bakanı Akazawa Washington'a hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "ABD gümrük vergilerinin kaldırılmasını güçlü bir şekilde talep ettiğimiz yönündeki tutumumuz değişmedi, ancak bir anlaşmaya varmalıyız. Bir anlaşma karşılıklı 'kazan-kazan' ya da kabul edilebilir şartlar gerektirir, bu nedenle ABD tarafının önerilerini ve bakış açılarını iyice değerlendirdikten sonra ortak bir zemin bulmayı hedefliyoruz" dedi.