Fed üyesi Bostic: ABD ekonomisi fiyat artışı dalgasının eşiğinde olabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'li işletmelerin yüksek ithalat vergilerine yanıt olarak fiyatları veya istihdamı değiştirmeyi erteleme stratejilerinin tükenmiş olabileceğini ve ekonominin muhtemelen bir fiyat artışı dalgasının eşiğinde olduğunu söyledi.

Bostic, "Duyduğumuz bir şey, bugüne kadarki tarife etkisinin çoğunun aslında henüz rakamlarda görünmediği. Çok fazla önden koşma, stok oluşturma ve bu tür şeyler oldu. Ve giderek artan sayıda işletmeden bu stratejilerin yoluna girmeye başladığını duyuyoruz" dedi.

Bostic, "Eğer bu tarife öncesi stratejiler miadını doldurduysa, fiyatlarda bazı değişiklikler görmek üzereyiz ve tüketicilerin buna nasıl tepki vereceğini öğreneceğiz" diye konuştu.