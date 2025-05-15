Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azalış kaydetti.