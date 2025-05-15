APEC, ABD gümrük vergileri konusunda uyardı

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) grubu, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle bölgedeki ihracatın bu yıl ancak artacağı uyarısında bulundu.

APEC, üye ülkelerin ticaretten sorumlu bakanların 2025 toplantısında yayınladığı bölgesel eğilimler analizi raporunda, bölgedeki ihracatın geçen yıl %5.7 arttıktan sonra bu yıl sadece %0.4 artacağını öngördü.

Blok ayrıca bu yıl için bölgesel ekonomik büyüme tahminini daha önce %3.3'ten %2.6'ya düşürdü.

APEC'ten yapılan açıklamada, "Mallarla ilgili tedbirlere ilişkin artan belirsizlik hizmet ticareti üzerinde baskı yaratırken, özellikle imalat ve tüketim mallarındaki düşük dış talep nedeniyle APEC genelinde ticaret büyümesi keskin bir şekilde düşecek" denildi.

Trump yönetiminin kapsamlı gümrük tarifeleri, bağlayıcı olmayan ekonomik forumun kurulduğu 1989'da %17 olan bölgesel ortalama tarife oranlarının 2021'e kadar %5,3'e düştüğü APEC grubunun yarısından fazlasını hedef aldı. Bu dönemde mal ticareti dokuz kattan fazla artış gösterdi.

Üye ekonomilerin ticaret temsilcileri, mevcut zorluklar karşısında Dünya Ticaret Örgütü reformları da dahil olmak üzere çok taraflı ticaret ve diğer işbirliği gündemlerini tartışacaklar.

Trump yönetimi DTÖ'yü Çin'in haksız ihracat avantajı elde etmesini sağlayan bir kurum olarak görüyor ve kısa bir süre önce ABD'nin kuruma sağladığı finansmanı durdurmak için harekete geçti.