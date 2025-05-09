Trump, İngiltere ile ticaret anlaşmasını açıkladı

İngiltere ile yapılan anlaşma, ABD'nin ithalatı Trump tarafından yeni gümrük vergilerine tabi tutulan bir ülkeyle yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşmayla ilgili pek çok ayrıntı hemen netleşmedi ve Oval Ofis'teki etkinlik sırasında hiçbir şey imzalanmadı.

Trump, "Son detaylar yazılıyor. Önümüzdeki haftalarda her şeyi kesinleştirmiş olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, anlaşmanın "Amerikan ihracatı için milyarlarca dolarlık artan pazar erişimi" içerdiğini ve Birleşik Krallık'ın "Amerikan ürünlerine karşı haksız bir şekilde ayrımcılık yapan çok sayıda tarife dışı engeli azaltacağını veya ortadan kaldıracağını" söyledi.

Trump'a uzaktan eşlik eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Gelecek için inanılmaz bir platform inşa ettik" dedi.

Ancak bazı uzmanlar anlaşmanın etkisini küçümseyerek, ABD'nin İngiltere ile izlediği yolun, Amerika'nın büyük ticaret açığı verdiği diğer ülkelerle kolayca tekrarlanamayacağını söyledi.

Atlantik Konseyi Uluslararası Ekonomi Başkanı Josh Lipsky, "Bu çok küçük bir kazanım ve kapsamı sınırlı" dedi.

Oval Ofis'teki etkinlik devam ederken Trump'ın Truth Social hesabı, ABD'nin Birleşik Krallık'a uyguladığı gümrük vergilerinin %10'da kalacağını belirten bir ekran görüntüsü yayınladı.

Bu temel tarifenin gelecekteki ticaret anlaşmaları için bir şablon olup olmadığı sorulduğunda Trump, "Bu düşük bir rakam" dedi.

Trump İngiltere için "İyi bir anlaşma yaptılar. Bazıları çok daha yüksek olacak çünkü muazzam ticaret fazlaları var" diye konuştu.