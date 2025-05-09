Apara Ekonomi Japonya'nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı
Giriş Tarihi: 9.05.2025 09:28 Son Güncelleme: 9.05.2025 09:28

Japonya'nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı

Japonya’nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya Maliye Bakanlığı (MoF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri bir ayda 25 milyar 738 milyon dolar arttı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 272,5 milyar dolar olan rezervler, 1 trilyon 298,2 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 5 Ağustos 2022 tarihinde gördüğü 1 trilyon 323 milyar doların ardından en yüksek seviyesine geldi.

Ülkenin menkul kıymetleri 943,3 milyar dolardan 961,0 milyar dolara çıktı.

Aynı ayda altın rezervleri 27,2 milyon ons olarak sabit kalırken, parasal değeli 84,73 milyar dolardan 89,81 milyar dolara yükseldi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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Japonya'nın döviz rezervleri son üç yılın zirvesine çıktı
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