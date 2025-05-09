Çin’in ihracatı artış gösterdi

Çin'in ihracatı, ABD gümrük tarifelerinin yarattığı ağır yüke rağmen Nisan ayında artarken, Pekin'in teşvikleri artırmasıyla ithalatta düşüş yavaşladı.

Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ihracat geçen ay ABD doları bazında bir önceki yıla göre %8,1 artarak ekonomistlerin %2,5'lik artış tahminlerini keskin bir şekilde geride bıraktı.

İthalat ise Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,2 gerildi. Ekonomistler ithalatta %5,5 düşüş bekliyorlardı.

Nisan ayında ticaret fazlası 97,6 milyar dolar olan beklentilerin altında 96,18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ticaret fazlası 102,64 milyar dolar olmuştu.

Çin'den yapılan sevkiyatlar Mart ayında, ihracatçıların yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için mal sevkiyatında acele etmeleri nedeniyle yıllık bazda %12,4 artış kaydetmişti. İthalat ise bir önceki yıla kıyasla %4,3 ile beklenenin üzerinde bir düşüş göstererek Pekin'in iç talebi canlandırma konusundaki zorluğunun altını çizmişti.