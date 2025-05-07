ABD ve İngiltere görüşmelerde ilerleme sağladı

Bir İngiliz yetkili, ABD ve İngiltere'nin çelik ve otomobil tarifelerinin düşürülmesini de içeren bir ticaret anlaşması müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydettiğini ancak ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başkan Donald Trump'tan gelen çelişkili sinyaller nedeniyle anlaşmanın zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Bessent milletvekillerine Trump yönetiminin ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından bazılarıyla ticaret anlaşmalarını bu hafta içinde açıklayabileceğini söyledi. Ancak daha sonra Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin ve üst düzey yönetim yetkililerinin önümüzdeki iki hafta boyunca potansiyel ticaret anlaşmalarını gözden geçirerek hangilerini kabul edeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Trump'ın düzinelerce ticaret ortağına uyguladığı sert "karşılıklı" gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiğini açıklamasından bu yana, kendisi ve üst düzey yetkilileri, Temmuz ayı başında sona erecek ara öncesinde anlaşmaları güvence altına almak için ticaret ortaklarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bir İngiliz yetkili, ABD ve İngiliz yetkililerin hafta sonu uzaktan, bu hafta da yüz yüze çeşitli konularda "iyi görüşmeler" yaptıklarını ancak bir anlaşmanın ne zaman sonuçlanabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bir iniş bölgesi var. Bu hafta iyi görüşmeler yaptık" dedi.

ABD tarafında ABD Ticaret Temsilciliği ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülen görüşmelerin çelik ve otomobil için daha düşük tarife kotaları ile sonuçlanması beklenirken, Birleşik Krallık dijital hizmetler vergisi konusunda görüşmeler devam ediyor.