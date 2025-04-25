Çin’in gümrük vergisini kaldırdığı iddia edildi

Çin'de yayın yapan ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pekin yönetimi, en az 8 tür entegre devrenin gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebileceğini şirketlere bildirdi.

Habere göre Çin gümrük otoriteleri, 10-24 Nisan'da bu ürünlerin ithalatı için ödenmiş tarife bedellerinin de iade edileceğini belirtti.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmazken haber, daha sonra Caixin'in internet sitesinden kaldırıldı.

Öte yandan Reuters haber ajansı da adı açıklanmayan kaynağa dayandırdığı haberinde Çin Ticaret Bakanlığının, ek gümrük vergilerinin olumsuz etkilerini gidermek üzere yerli işletmelerden muaf tutulmasını istedikleri ürünlere ilişkin önerilerini talep ettiğini ileri sürdü.

Haberde Bakanlığın bunun için özel ekip kurduğu ve tarifelerden muaf tutulabilecek ürünlerin listesini oluşturduğu, şirketlerden de buna katkı sağlamalarını istediği iddiası yer aldı.

"KARŞILIKLI TARİFELER" VE ÇİN'İN TEPKİSİ

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki gümrük vergisi artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti.

İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığı konusunda Pekin ile görüştüklerini iddia etmişti.

Çin hükümetinin sözcüleri, Trump'ın açıklamalarını yalanlamış, Washington ile tarifeler konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını duyurmuştu.